Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Malatya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar etkili oldu. Etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, kırsal mahalle yollarında kar küreme ve yol açma çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından karla mücadele çalışmalarına ilişkin, "Şehrimizin yüksek kesimlerinde kar küreme ve yol açma çalışmalarımıza başladık. Rabb'im bereketli, kazasız ve belasız bir kış dönemi nasip etsin." ifadelerini kullandı.
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