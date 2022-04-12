Maliyeti gündem olmuştu: AKP'li belediyeden 'ateş danslı' geziye 'Fiyat çok uygun' savunması

12 Nisan 2022 Salı, 13:11

Hayat pahalılığının günden güne arttığı Türkiye'de yurttaşlar enflasyon altında ezilmeye devam ederken; başkanlığını AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yaptığı ve yönetiminde de 4 AKP'li ilçe belediye başkanın yer aldığı Çevre Hizmetleri Birliği'nin, “Teknik Gezi” adı altında yurtdışı gezisine çıkacak olması tepki çekmişti.

Gezideki Prag ziyaretinin tanıtım metninde “Çek kızlarının yaptığı ateş danslarını izlemek" ve gezinin toplamda 1 milyon 21 bin lira olması gündem olmuştu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 4-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 6 günlük geziye, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan yardımcısı Murat Öner, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AKP'li Sandıklı, Bolvadin, Susuz ve Dinar İlçe Belediye Başkanları, Mustafa Çöl, Fatih Kayacan, Mehmet Selek ve Nihat Sarı'nın katılacağı biliniyor.

Geziye katılacak kişiler arasında ismi geçen Afyonkarahisar Belediye Başkan yardımcısı Murat Öner, konu ile ilgili Cumhuriyet'e konuştu.

"GENELEVE GİDECEK MİSİNİZ MİNVALİNDE HABER YAPILIYOR"

İşte, Belediye Başkanı Öner'in gazetemize verdiği yanıtlar...

Teknik gezi programınıza gelen tepkiler hakkında neler söylemek istersiniz?

"Bu başlıkla yapılan haberler tamamen önyargılıdır. Gezinin içerisinde böyle bir şey yok, amacı da bu değil. Geziye katılacak insanlar öyle bir şeye katılacak karakterde insanlar değil. "Orada geneleve gidecek misiniz?" minvalinde haber yapılıyor. Haber yapılacak tabi, eleştiri en güzel şey ancak eleştiri, ülkenin hayrınaysa yapılmalı."

Gezinin maliyeti de tartışma konusu oldu. 1 milyon 21 bin lira deniyor...

"Çevre Hizmetleri Birliği, Afyon Belediyesi'nin de üyesi olduğu Afyon'daki tüm belediyelerin özel idaresinden oluşan bir birlik. Bu kararı Afyon Belediyesi tek başına almıyor, tüm belediyeleri temsilen alınan bir karar. Birliğin ücret noktasını tam bilmiyorum ama o civarlarda olabilir çünkü 5-6 günlük bir gezi. Kişi başı 15 bin liraya denk geliyor olabilir."

Geziye siz de katılacak mısınız?

"Ben ismimi Çevre Birliği'ne vermedim. Ben gitmeyeceğim. Birlik'ten listeyi alıp bakabilirsiniz. Gidebilirim de, bu da önemli değil yalnızca haberin yapılış tarzı hoş değil. "

"FİYAT ÇOK UYGUN BENCE"

Gezinin amacı nedir?

"Çevre Hizmetleri Birliği'nin amacı bulunduğu şehirdeki sıfır atık projesini geliştirmek, çevre bilinci oluşturmaktır. Birliğimiz Afyon genelinin çoğunda çöpleri topluyor ve bu çöpler büyük bir enerji üretiyor. Ürettiği elektrik ile de kendini çeviren bir yer. Belediyelerden bir şey alınmıyor. Bahsettiğiniz 1 milyon 21 bin lira birliğin karıdır. Gezide gidilecek jeotermaller örnek teşkil edecek yerler. Afyon'da da Sandıklı, Gecek, Kızıl Kilise ve Merkez'de hep jeotermal var. Amacımız halk sağlığı konusunda şehir kıyaslaması yapmak. Orada ne yapıldığına bakmak."

Zamlar ve hayat pahalılığı sürerken gezinin maliyetine vatandaşlar tepki gösterdi. Neler söyleyeceksiniz?

"Tepki yok ki, evet pahalılıkla ilgili bir sıkıntı var ama bu dönemde siz 'ateş dansı' izlemeye gidecekler derseniz tepki gösterirler. O insanlar ateş dansını izlemeye, zorla çekseniz dahi gitmez. İstanbul'dan Afyon'a günü birlik gelseniz 15 bin liradan fazla ödersiniz. Fiyat çok uygun bence."