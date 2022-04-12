AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nden Avrupa'ya ‘ateş danslı’ gezi

12 Nisan 2022 Salı, 09:31

Yurttaşlar hayat pahalılığı ile mücadele ederken, başkanlığını AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yaptığı ve yönetiminde de 4 AKP'li ilçe belediye başkanın yer aldığı Çevre Hizmetleri Birliği, “Teknik Gezi” adı altında 67 kişiyle yurtdışı gezisine çıkacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 4-9 Mayıs tarihinde yapılacak 6 günlük gezi, 1 milyon 21 bin liraya mal olacak. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 5 ülke gezilecek. Gezi programının içeriği ise gün gün belli. İlk gün 67 kişilik heyet İstanbul'dan Münih'e uçacak. Programın tanıtım metninde ilk gün için “Panaromik şehir turu” ifadesi yer aldı.

İkinci gün ise “Leipzig'e hareket” planı yapıldı. 3. günün programı ise şu tanıtımla konuklara bildirildi:

“Prag'a dönüyoruz. Akşam arzu eden misafirlerimizin katılımıyla Orta Çağ Gecesi Etkinliği yer alıyor.”

‘BİRALARI ÇOK MEŞHUR'

Programa göre turun 4. günü ise Viyana'da geçecek. 5. gün de gezi grubunun “Macarların geleneksel Çigan eğlencesine” katılacağı öğrenildi. 6. gün program bitiyor. Budapeşte turundan sonra İstanbul'a dönülüyor.

5 YILDIZLI OTELLERDE KONAKLAMA

6 gün sürecek gezide grup 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklayacak. Katılanlara Türkçe rehberlik hizmeti de verilecek. Geziyi düzenleyen Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği yaşanabilir bir çevre oluşturmak, çevresel projeler yapmak ve çevre sağlığını bozucu faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla kuruldu.

66 belediyenin üye olduğu birliğin yönetimini oluşturan encümen heyetinde, AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan yardımcısı Murat Öner, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ile AKP'li Sandıklı, Bolvadin, Susuz ve Dinar İlçe Belediye Başkanları, Mustafa Çöl, Fatih Kayacan, Mehmet Selek ve Nihat Sarı bulunuyor.