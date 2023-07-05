Son Dakika: Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika haberi... Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada "Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir" denildi.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:40
Son Dakika: Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
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İstanbul Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Gelişme, belediyenin resmi hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.  Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

SKANDAL YORUM DİKKAT ÇEKTİ

Maltepe Belediyesi saldırıya ilişkin açıklamasını resmi Instagram hesabından da yayımladı. Söz konusu paylaşımın altına "Maltepe Kültür Sanat" isimli bir hesabın yaptığı "Daha büyük saldırılar çok yakında inşallah" yorumu dikkat çekti.

Cumhuriyet'in ulaştığı belediye yetkilileri, söz konusu hesabın belediyenin resmi bir hesabı olmadığını belirterek, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.


Maltepe Maltepe Belediyesi silahlı saldırı

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