Son Dakika: Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:58

İstanbul Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Gelişme, belediyenin resmi hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.

Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir.

Herhangi bir yaralanma ya da… — Maltepe Belediyesi (@MaltepeBelTr) July 5, 2023

SKANDAL YORUM DİKKAT ÇEKTİ

Maltepe Belediyesi saldırıya ilişkin açıklamasını resmi Instagram hesabından da yayımladı. Söz konusu paylaşımın altına "Maltepe Kültür Sanat" isimli bir hesabın yaptığı "Daha büyük saldırılar çok yakında inşallah" yorumu dikkat çekti.

Cumhuriyet'in ulaştığı belediye yetkilileri, söz konusu hesabın belediyenin resmi bir hesabı olmadığını belirterek, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.