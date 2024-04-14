Maltepe'de otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 'Çocuklar vardı, facia olabilirdi'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:43

Güncelleme: 14.04.2024 - 17:44

Altayçeşme Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda bulunan 2 kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otomobil kaldırımda yürüyen bir kadını altına alarak sürükledi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı cevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıktığı anlar görülüyor. Otomobili fark eden bir kişinin son anda kurtulduğu, kaldırım kenarında oturan esnafın ise kendini korumak için kaçtığı anlar görüntülerde yer alıyor.

"ÇOCUKLAR VARDI FACİA OLABİLİRDİ"

Kazadan son anda kurtulan esnaf Habib Yalçın, "Burada oturuyordum. Yaklaşık 50 metre ileride otomobil sürücüsü heyecan yapmış. Otomobil 1. viteste kalmış. Kaldırıma çıktı; üzerime geliyordu, son anda atladım. Beni görünce direksiyonu kırdı. 5 metre gitti gitmedi kadını altına aldı. Ayaklarının üstünden geçti; hızını kesemedi. İlerideki kırmızı ışığa çarparak durabildi. Kadının sağ bacağının diz kapağında yaralanma vardı. Çok korkmuştu, telaşlıydı; ailesi geldi. Sürücü şoku atlatamadı; yarım saat ambulansta bekledi. Sürücüyü daha sonra ifadeye götürdüler. Ben de koktum. Sürücünün vurduğu refüj demirdi bana çarpmasın diye kaçtım. Burada kalabalık çocuklar vardı. Onlar geçtikten sonra kaza oldu; yoksa daha büyük bir facia olabilirdi. Tam arabanın geldiği yönde aileler gidiyordu" diye konuştu.