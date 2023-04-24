Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerini birbirine katan saldırgan tutuklandı
Maltepe'de 23 Nisan kutlamaları sırasında bıçakla sahneye çıkarak bağıran, ardından da kendisine engel olmaya çalışan zabıta memurunu yaralayan E.B. tutuklandı.
Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamaları sırasında sahneye çıkan E.B. sahneye çıkarak bağırmaya başlamış ve kendisine müdahale eden bir zabıta görevlisini hafif şekilde yaralamıştı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen E.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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