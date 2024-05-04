Maltepe'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına daldı!
Maltepe'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otobüs durağına daldı. Kazanın ardından durak kullanılamaz hale gelirken sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çınar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, saat 00.15 sıralarında Koray Ö.'nün kullandığı 14 ACF 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına daldı.
Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü Koray Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1.23 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin ambulanstaki tedavisinin ardından yapılan alkol testinde Koray Ö.'nün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otobüs durağından etrafa saçılan parçalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ekipleri tarafından temizlenirken, alkollü sürücü Koray Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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