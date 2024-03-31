Maltepe 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Maltepe'de seçimi kim kazandı? Maltepe Belediye başkanı kim oldu?

Maltepe seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Maltepe'de hangi aday ne kadar oy aldı? Maltepe Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23
Maltepe 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Maltepe'de seçimi kim kazandı? Maltepe Belediye başkanı kim oldu?
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Maltepe yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Kadem Ekşi

CHP

Esin Köymen

İYİ Parti

Ramazan Uğural

Yeniden Refah

Küçükağa Hacıefendioğlu

Zafer Partisi

Sibel Zeren

Saadet

Nuri Tüfekçi

HÜDA PAR

Kasım Aydın

DEVA Partisi

Kubilay Sevencan

MALTEPE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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