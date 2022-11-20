Maltepe'de bir şahıs kendisine ve çocuğuna bıçak dayadı
Maltepe'de bir şahıs, sokak ortasında eline aldığı bıçakla hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye çalıştı. Adrese gelen polis ekiplerince ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Maltepe'de saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanına aldığı bıçakla sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye çalıştı.
Olayı gören çevredeki yurttaşlar kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Şahıs ise bıçakla çevredekileri tehdit ederek yurttaşları kendisinden uzaklaştırdı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süre içerisinde şahsı ikna ederek gözaltına aldı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yurttaşlar büyük panik yaşadı.
Yaşanan olay bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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