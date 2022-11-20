3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan hastanede öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sağlık ekiplerine yardım eden 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakla yaraladıktan sonra tabancayla vurularak etkisiz hale getirilen İsmail Tatar, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Bipolar bozukluğu olduğu öne sürülen İsmail Tatar sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi.
Kolluk kuvvetlerinin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay A., Ahmet K. ve Mustafa A. ile bekçi Fatih D.'yi yaraladı. Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi.
Saldırgan ile diğer yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Tatar, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- İstiklal'deki terör saldırısında yeni gelişme
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret