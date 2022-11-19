Kuşadası'nda cinayet: Tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Oğuzhan Çavuş hayatını kaybetti
Aydın'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gül Üliana Yaşar gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kuşadası ilçesinde, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile eğlendikten sonra saat 02.30 sıralarında eve gitti.
Bu sırada Gül Ülian Yaşar, kendisini telefondan arayan annesiyle konuşmaya başladı. Oğuzhan Çavuş'un, annesi ile Rusça konuşan kadına "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun, ne konuştunuz annenle?" diyerek kadının üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü.
Bu sırada eline ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar'ın, Oğuzhan Çavuş'u kalbinden bıçakladığı öne sürüldü. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılamadı.
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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