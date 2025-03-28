Espressolab'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları

CHP'nin boykot listesinde olan Espressolab'de dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Bir grup genç, bir Espressolab şubesine girip "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı. O anlar sosyal medyaya yansıdı.

Espressolab'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” dedi.

Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Espressolab şubelerinde müşteri azlığı görülmeye başladı.

ESPRESSOLAB ŞUBESİNDE "ERDOĞAN" SLOGANLARI

CHP'nin boykotuna karşı; AKP de Espressolab şubelerine partili gençleri göndermeye başladı. Öte yandan geçen günlerde AKP'li vekillerin ve bazı bakanların Espressolab'de görüntülenmesi gündem olmuştu.

Tartışmaların odağındaki Espressolab'de bir görüntü daha gündem oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir grup gencin bir Espressolab şubesine girip "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attıkları görüldü.

O anlar X'te (Twitter) gündem oldu.


Etiketler: #Espressolab #Recep Tayyip Erdoğan

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