CHP'nin boykot listesindeki Espressolab'in X hesabı yeniden açıldı
CHP lideri Özgür Özel'in açıkladığı "boykot" listesinde bulunan kahve zinciri Espressolab'in X (Twitter) hesabına sabah saatlerinde ulaşılamadı. Hesabı şirketin mi kapattığı, yoksa "spam" sonucu mu kapatıldığı netlik kazanmazken; şirketin hesabı yeniden erişime açıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot listesinde yer alan Espressolab'in sabah saatlerinde kapanan X (Twitter) hesabı yeniden açıldı.
CHP'NİN BOYKOT LİSTESİNDE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.
Özel, boykot listesinin en başında yer alan Espressolab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” dedi.
Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Espressolab şubelerinde müşteri azlığı görülmeye başladı.
CHP'nin boykotuna karşı; AKP de Espressolab şubelerine partili gençleri göndermeye başladı. Öte yandan geçen günlerde AKP'li vekillerin ve bazı bakanların Espressolab'de görüntülenmesi gündem olmuştu.
X HESABINA UZUN SÜRE ULAŞILAMADI
Son olarak, tartışmaların odağındaki Espressolab'in X (Twitter) hesabına sabah saatlerinde uzun süre ulaşılamadığı görüldü.
YENİDEN AÇILDI
Hesabı şirketin kendisinin mi kapattığı, yoksa "spam" sonucu mu kapatıldığı bilinmezken; Espressolab'in sabah saatlerinde kapanan X (Twitter) hesabı yeniden açıldı.
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