EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) için kritik tarih
Meclis’te AKP ve MHP temsilcilerini ziyaret eden EYT temsilcilerinin, 2022 yılı içerisinde “EYT’lilerin sorununu halledeceğiz” sözünü aldığı öne sürüldü.
AKP’den EYT’nin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çözümü için 2022 yılı sinyali geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken, EYT'liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın haberine göre, çarşamba günü EYT'ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet, TBMM'de AKP ve MHP'nin kapısını çaldı. EYT temsilcileri AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yokladı ve sorunlarını iletti. EYT'liler, 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.
“2022 YILI İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK”
Aktarılana göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu, 2022 yılı içerisinde çözülecek.
Ziyarette Akbaşoğlu’nun "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorununu halledeceğiz" dediği öğrenildi.
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