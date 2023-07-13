Sultangazi'de şoke eden olay: Kadın yol kenarında soyundu, otomobiller kaza yaptı

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobildekilerin ve yoldan geçen yurttaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın, iddiaya göre trafik kazasına da neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:03
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İstanbul Sultangazi'de dün saat 15.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Mahmutbey Caddesi yolunda yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın soyunmaya başladı. Yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu.

İddiaya göre bu sırada bir de kaza meydana geldi; seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı. Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınanan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. 

 


Sultangazi çıplak trafik kazası

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