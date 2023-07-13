Otomobilin çarpıp kaçtığı çiftçi hayatını kaybetti... 2 gözaltı!
İzmir Ödemiş'te yolda otomobil çarpan çiftçi Halil Aydın hayatını kaybetti. Jandarma, Aydın'a çarpıp kaçan sürücü A.Y. ile kaza anında otomobilde olan M.M.'yi, MOBESE kamerasından tespit edip, gözaltına alındı.
İzmir-Ödemiş kara yolunda, saat 00.30 sıralarında feci br kaza meydana geldi.
Edinile bilgiye göre; yolda, otomobilin çarpıp kaçtığı çiftçi Halil Aydın (76), olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından Aydın'ın cansız bedeni, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, MOBESE kamerası görüntülerini inceleyip, Aydın'a çarpan otomobili tespit etti. Ekipler, kaza sırasında otomobilde olduğu belirlenen sürücü A.Y. (56) ve araçtaki M.M.'yi (62) gözaltına alındı. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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