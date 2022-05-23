Maltepe'de ganyan bayisindeki silahlı kavgada bir kişi öldü
İstanbul Maltepe'de ganyan bayisi işleten bir kişi, ortağı olduğu öğrenilen Serdar K'yi silahla öldürdü.
İstanbul Maltepe'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İkinci Okul Caddesi'ndeki bir ganyan bayisinde, iş yerinin ortakları Serdar K. ve Gökmen K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Gökmen K. silahıyla Serdar K'ye ateş ederek kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Serdar K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan Gökmen K'nin ise polise teslim olduğu öğrenildi.
Bu arada, iki ortak arasındaki kavganın, işlerin iyi gitmemesi ve alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
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