Maltepe’de işyerinde yangın paniği!

Maltepe’de bir işyerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:22
Maltepe’de işyerinde yangın paniği!
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İstanbul Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Adalar Sokak’ta bir işyerinde sabah 06.00 sıralarında; marangoz bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ARAÇLARA DA SIÇRADI

Kısa süre içinde işyerinde bulunan talaşlar alev aldı ve yangın işyerindeki araçlara da sıçradı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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alev Yangın Maltepe

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