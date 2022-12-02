Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

02 Aralık 2022 Cuma, 09:23

İstanbul Maltepe Esenkent Mahallesi'nde iddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür D.'yi akşam saatlerinde otomobiliyle takip etti.

Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür D.'ye, pompalı tüfekle ateş etti. Ömür D., yaralanırken şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"MÜDAHALE ETTİK"

Görgü tanığı Ayhan Toraman, "Beyaz bir araba geldi. Arkadaş kaldırımda yürüyordu. O arada 3 tane sıktı. Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik. Sonra araba U dönüşü yapıp aşağı kaçınca çocuğu kaldırımda gördük. Buradan koştuk müdahale ettik. Sonradan öğrendik mahallenin gençlerinden, aralarında bir husumet olmuş. Ondan dolayı çocuğu vurmuşlar. Durumu gördüğüm kadarıyla ağırdı. Müdahale ettik tampon yaptık. Bekledik ambulans geldi götürdü" dedi.