Ümit Özdağ poligonda: Süleyman Soylu'yu duyunca 'makineli tüfek' istedi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da bir poligona gitti. Özdağ ve partililer arasında yaşanan bir diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı gergin diyalogla gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'daki esnaf ziyaretinde poligona giderek atış talimi yaptı.
Özdağ, hedef tahtasına Soylu ve altılı masa liderlerini koydu.
DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Özdağ, partisinin gençlik kollarının "espirili diyalog" diye paylaştığı etkinlikte, yanındakilerin “Süleyman varmış gibi” sözlerine, “O zaman makinalı tüfek atayım” diye yanıt verdi.
Özdağ'ın altı hedefi de vurmasının ardından, gençlerden biri "Altılı masayı devirdiniz" diye tepki verdi.
Görüntüler, Zafer Partisi’nin gençlik kollarına ait Twitter hesabından, şöyle paylaşıldı:
“Ümit hocamız ile gençlik kolları genel başkanımız arasında; Hatay’daki esnaf ziyaretinde, poligonda yaşanan esprili diyalog.
+ Hocam Süleyman varmış gibi atın.
- O zaman makineli tüfekle atayım.”
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