Ümit Özdağ poligonda: Süleyman Soylu'yu duyunca 'makineli tüfek' istedi

29 Kasım 2022 Salı, 15:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı gergin diyalogla gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'daki esnaf ziyaretinde poligona giderek atış talimi yaptı.

Özdağ, hedef tahtasına Soylu ve altılı masa liderlerini koydu.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Özdağ, partisinin gençlik kollarının "espirili diyalog" diye paylaştığı etkinlikte, yanındakilerin “Süleyman varmış gibi” sözlerine, “O zaman makinalı tüfek atayım” diye yanıt verdi.

Özdağ'ın altı hedefi de vurmasının ardından, gençlerden biri "Altılı masayı devirdiniz" diye tepki verdi.

Görüntüler, Zafer Partisi’nin gençlik kollarına ait Twitter hesabından, şöyle paylaşıldı:

“Ümit hocamız ile gençlik kolları genel başkanımız arasında; Hatay’daki esnaf ziyaretinde, poligonda yaşanan esprili diyalog.

+ Hocam Süleyman varmış gibi atın.