Maltepe'de korkutan yangın: 2'si bebek 8 kişi kurtarıldı
Maltepe'de 6 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar balkonlara çıkarak kurtarılmayı beklerken itfaiye ekipleri mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde 6 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında binanın içi kısa sürede dumanla doldu.
Binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi aşağıya indirdi.
Mahsur kalanlara ilk müdahale ambulansla yapılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında binadakiler, yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdılar. Yere yatırılarak darbedilen kişiyi araya giren polis ve diğer vatandaşlar kurtardı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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