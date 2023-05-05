Adıyaman'da çadır kentte yangın paniği!

Adıyaman'da bin 324 kişinin yaşadığı çadır kentte eğitim ve etkinlikler için kullanılan 3 çadır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:15
Adıyaman'da çadır kentte yangın paniği!
Abone Ol google-news

Adıyaman Kayalık Mahallesi'nde depremlerin ardından kurulan 270 çadırın bulunduğu Atasay Çadır Kenti'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi çadır kentteki görevliler yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında eğitim ve etkinlik için kullanılan 3 çadır kullanılamaz hale geldi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


çadırkent deprem Yangın

İlgili Haberler

Uğur Dündar çadırkentte depremzedelerin dertlerini dinledi

Uğur Dündar çadırkentte depremzedelerin dertlerini dinledi
Konak’tan Kahramanmaraş’a çadırkent desteği

Konak’tan Kahramanmaraş’a çadırkent desteği
Çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler