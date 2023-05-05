Adıyaman'da çadır kentte yangın paniği!
Adıyaman'da bin 324 kişinin yaşadığı çadır kentte eğitim ve etkinlikler için kullanılan 3 çadır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman Kayalık Mahallesi'nde depremlerin ardından kurulan 270 çadırın bulunduğu Atasay Çadır Kenti'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi çadır kentteki görevliler yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında eğitim ve etkinlik için kullanılan 3 çadır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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