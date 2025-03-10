Maltepe'de 'park yeri' tartışması: Silahla tehdit eden şüpheli yakalandı!

Maltepe'de park yeri nedeniyle çıkan tartışmada silahlı tehditte bulunduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'de 'park yeri' tartışması: Silahla tehdit eden şüpheli yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Feyzullah Mahallesi'ndeki sokakta yaşanan silahlı tehditle ilgili çalışma yaptı.

Sokakta aracını park eden B.K'nin (45), garaj girişini kapattığı gerekçesiyle aynı sokakta ikamet eden B.K. (36) ile tartıştığı tespit edildi. Tartışma sırasında aracını park eden B.K'nin yanında bulunan tabancayla tartıştığı kişiyi tehdit ettiği belirlendi.

YAKALANDI

Şüpheli B.K. gözaltına alınırken, kullanılan silahın havalı (Airsoft) tabanca olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.


Etiketler: #Maltepe #park yeri

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