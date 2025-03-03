'Zula yerleri' ifşa oldu... Maltepe'de torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Maltepe'de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

'Zula yerleri' ifşa oldu... Maltepe'de torbacı operasyonu: 3 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce genel asayişin sağlanması, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanıp suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Başıbüyük Mahallesi'nde "zula yeri" olarak kullanıldığı öğrenilen eve operasyon düzenleyen ekipler, H.İ.Ö. (25), E.Ç. (24) ve E.B.Ç'yi (17) gözaltına aldı.

Evden çıkarken yakalanan E.B.Ç'nin üst aramasında 5 parça halinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

3 TUTUKLAMA

Evde yapılan aramada ise 127 parça halinde 536 gram uyuşturucu madde, 21 fişek, 3 cep telefonu ile 30 bin 830 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.


Etiketler: #Maltepe #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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