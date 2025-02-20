Eski Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'a 5 yıl hapis istemi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 20.02.2025 - 15:55

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış bulunduğu, kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iddialarla ilgili yapılan araştırmada, Kılıç'ın Ankara, Yalova, Tunceli, İstanbul, Erzincan illerinde büyük kısmı veraset ve mahkeme yoluyla edindiği 9 tapu kaydı, inşaat, medya ajans bürosu, vakıf işletmeciliği, otel işletmesi, temizlik, makine bakımı alanlarında faaliyet gösteren 3 şirket kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.