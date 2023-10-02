Maltepe'de silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Maltepe’de geri dönüşüm deposuna yapılan baskında 15 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:06
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri , silah üretimi ve ticaretini gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Maltepe’de çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposuna çok sayıda ruhsatsız silah getirilerek ticaretinin yapılacağı tespit edildi.

Ekipler, 27 Eylül Çarşamba günü bir ticari taksi depoya girdiği sırada baskın yaptı. Baskında, M.U.U., Z.Z., Ü.A. ve M.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Maltepe

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