Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da Emniyet tarafından il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ve uygulamalarında 10 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 07:43
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik il genelinde uygulamalar ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Toplam 103 polisle gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 10 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 203 adet uyuşturucu hap, satışa hazır halde bir miktar metamfetamin maddesi ve esrar ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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