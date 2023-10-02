Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: HDP'li isimlerin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltında
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, aralarına HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da dahil olduğu 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanları da bulunuyor.
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin "nefeslerini keseceklerini" vurguladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"BTÖ’ye yönelik İstanbul ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı.
Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:
BTÖ’nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."
BTÖ’YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ’NDE 2??6?? FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2??0?? ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023
TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ??
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre… pic.twitter.com/XPxKoXuQZw
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