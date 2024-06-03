Maltepe’de silahla intihar!

Maltepe’de 40 yaşlarında bir şahıs silahla kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 07:51
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Olay gündüz saatlerinde Fındıklı Mahallesi Yeşim Sokak üzerinde bulunan 43 numaralı binada meydana geldi.

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri binada inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.




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