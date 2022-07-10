Maltepe'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Sabah saat 08:15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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