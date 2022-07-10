Maltepe'de zincirleme kaza: 2 yaralı

10 Temmuz 2022 Pazar, 09:35

Sabah saat 08:15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.