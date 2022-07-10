Maltepe'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 09:35
Maltepe'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Sabah saat 08:15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. 

 


Maltepe zincirleme kaza Trafik kaza trafik kazası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler