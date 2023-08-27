Maltepe'deki orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Maltepe Başıbüyük'te dün gece çıkan orman yangınında tahribatın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Maltepe’nin Başıbüyük Mahallesinde dün saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sonrası kontrol altına yangının boyutu, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini araştırmak için olay yeri inceleme ekipleri ormanlık alanda çalışma yaptı.
Orman yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.
"3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"
Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür" denildi.
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