Maltepe’de tekel bayiye kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Maltepe’de bir tekel bayi önüne gelen şüpheli, 6 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:35
Maltepe’de tekel bayiye kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

İstanbul Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, alacak verecek tartışması yaşadığı şahsın bulunduğu tekel bayi önüne geldi ve peş peşe ateş açtı. 

Açılan 6 el ateşte Şaban A., Muhammet B. ve Coşkun T. kurşunların hedefi oldu. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.


İstanbul TEKEL silahlı saldırı

İlgili Haberler

Tekel bayisi saldırısı gündemdeyken... Vali Davut Gül'den 'Esenyurt' açıklaması: 'Suç oranı yüzde 9 azaldı'

Tekel bayisi saldırısı gündemdeyken... Vali Davut Gül'den 'Esenyurt' açıklaması: 'Suç oranı yüzde 9 azaldı'
Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Son dakika... Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
Son Dakika... Tekel bayi saldırısında yeni ayrıntılar: İfadesi ortaya çıktı!

Son Dakika... Tekel bayi saldırısında yeni ayrıntılar: İfadesi ortaya çıktı!

En Çok Okunan Haberler