Maltepe’de tekel bayiye kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:35

Güncelleme: 13.08.2023 - 10:36

İstanbul Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, alacak verecek tartışması yaşadığı şahsın bulunduğu tekel bayi önüne geldi ve peş peşe ateş açtı.

Açılan 6 el ateşte Şaban A., Muhammet B. ve Coşkun T. kurşunların hedefi oldu. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.