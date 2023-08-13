Maltepe’de tekel bayiye kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Maltepe’de bir tekel bayi önüne gelen şüpheli, 6 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İstanbul Maltepe’nin Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, alacak verecek tartışması yaşadığı şahsın bulunduğu tekel bayi önüne geldi ve peş peşe ateş açtı.
Açılan 6 el ateşte Şaban A., Muhammet B. ve Coşkun T. kurşunların hedefi oldu. Bacaklarından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.
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