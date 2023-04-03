Malzeme Mühendisi Erhan Mataracı'dan su uyarısı: "Desalinasyon tesisleri kurmalıyız"

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 21:25

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 21:25

Dünyada yaşanan su sıkıntısının Türkiye'deki yansımalarını aktaran Mataracı, yaz aylarına girilirken yaşanabilecek su sıkıntılarına dikkat çekti. "2023 yaz ayları yaklaşırken, başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde yazın yaşanması muhtemel su problemi, şimdiden hepimizi uyarıyor" diyen Mataracı, "Her yıl yaşanan su sıkıntısını aşmamız için kışın daha çok yağmur ve kar beklemenin dışında yapılabilecek çok fazla şey var ama maalesef su altyapısı projeleri göz önünde ve reklam değeri yüksek olan projeler olmadığı için yeterli önem verilmiyor" diye konuştu.

"TEKNOLOJİYİ TAKİP ETMEYEREK KENDİMİZİ AYNI NOKTADA BULUYORUZ"

Türkiye'de üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen teknolojinin takip edilmemesiyle gelişim sağlanamadığını söyleyen Mataracı, "Ülkemiz su kaynakları bakımından çok avantajlı durumda, her bölgemizde akarsuların bulunması dışında 3 tarafımız denizlerle çevrili. Buna rağmen susuz kalmamız çok zorken, teknolojiyi takip etmeyerek ve sorunu görmezden gelerek günün sonunda kendimizi yine aynı noktada buluyoruz" dedi.

Mataracı, "Şehirlerde yaşayan nüfus, bu insanlar için gerekli olan su miktarları belliyken, susuzluk problemine karşı alınabilecek teknik önlemler açıkça biliniyorken, hala neden önlemler alınmayıp bütün bir millet olarak bahar aylarında şehirlerin baraj doluluklarını takip etmek zorunda kalıyoruz?" sorusunu sordu.

"DESALİNAYON TESİSİ MALİYETİ GÖKDELEN MALİYETİNİN YANINDA HİÇBİR ŞEY"

Deniz suyundan içme suyu üretimini de hatırlatan Mataracı, desalinasyon sisteminin hayata geçirilerek şebeke suyu ihtiyacının karşılanabileceğine vurgu yaptı. Mataracı, "Deniz suyunun, kullanım suyu olarak kullanılmasına olanak sağlayan desalinasyon tesisleri dünyanın her yerinde hızla inşa edilmeye başlandı. Türkiye'de bu konuyla ilgili araştırma yaptığımızda birçok yerde suyun mineral değerlerinin düşük olduğu ve bu tesislerin çok pahalı olduğu gibi iki bahane üretiliyor. Mineral değerleri yüksek suyu park bahçe sulamasında kullanacağımıza, bunun yerine desalinasyondan gelen su kullanılabilir. Zaten İstanbul'da halk, şebeke suyunu yalnızca temizlik için kullanabiliyor. 2020 senesinde Cibuti'de yaptığımız Desalinasyon tesisinin toplam maliyeti, Türkiye'de her gün yükselen gökdelen maliyetlerinin yanında hiçbir şey. Özellikle, insan hayatına etkisi açısından düşünürseniz bedava denilebilir" dedi.