Mamak Belediyesi'nden 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Temasıyla Yüzyılda Yüz Etkinlik'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 20:15

Güncelleme: 18.06.2024 - 20:15

CHP'li Mamak Belediyesi'nin düzenlediği 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Temasıyla Yüzyılda Yüz Etkinlik' Mamak Belediyesi Kültür Merkezi olarak bilinen tarihi Musiki Muallim Mektebinde halka sunulacak.

Mamak'ın mahalle,sokak ve parklarına da taşınacak Etkinliklerin takvimi yıl içinde Mamak Belediyesi internet sitesinden de takip edilebilecek. Bu kültürel etkinlikler içinde tiyatro ,resim ,panel ,söyleşi,konser ve drama türlerine yer verilecek Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin " Mamak Belediyesi bu dönem içinde kültür,sanat ve edebiyatta hep önde olacak.Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı kültürel faaliyetler olacak " dedi.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Atatürk'ün fikri altyapısını oluşturduğu ilk konservatuar binasında Mamak belediyesi bünyesinde kültür merkezi olarak faaliyet göstermektedir Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin" herkesi Mamak Kültür Merkezine davet ediyorum. Müzik Müzemizi, Türk El Sanatları Müzemizi görün diğer kültürel etkinliklerimize de bekliyoruz.ilk etkinliğimiz 26 Haziran saat 19.30 da Tarihi konservatuar binamızda Aşıklar Şöleni ile başlayacak hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." dedi.