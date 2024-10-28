Mamalarına su yerine alkol koymuşlardı: Yenidoğan skandalının perde arkası ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 19:36

Güncelleme: 28.10.2024 - 19:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, sağlık durumları kritik olan altı bebeğin ise entübe edildiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dört sağlık çalışanı “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

SAF ALKOL ODALARA SU ŞİŞESİNDE DAĞITILMIŞ

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, KKTC kaynaklarından edindiği bilgiye göre olaya hastanenin aldığı toplu alkolü su şişelerinde odalara dağıtması neden oldu.

Toplu tank/fıçı içinde alkol alan hastane aldığı alkolü 5 litrelik ve litrelik su şişeleriyle odalara dağıttı. Sağlık çalışanları ise bu nedenden dolayı su ve alkolü karıştırdı.

Öte yandan Lefkoşa’da yaşanan skandalın ayrıntılarını entübe edilen bebeklerden birinin babası anlattı.

“ODALARA ALKOL SU ŞİŞELERİNDE DAĞILIYORDU”

Bebeğinin hala hastanede olduğunu ve kendisinin ismini paylaşmak istemediğini belirten baba şunları söyledi:

“Olay cuma gecesi yaşandı, cumartesi sabah farkedildi. Bebeklerin mamasının yapıldığı Kettle’a su yerine tıbbi alkol konulmuş. Bazı bebeklere bu mamadan bir defa bazılarına ise birde fazla verildi. Bebekler mamayı hazmedemeyince kusmaya başladı. Bu olaya maruz kalan yedi bebek var, biri hayatını kaybetti. Ben olayda bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanları özverili çalışıyordu. Ancak çok yoğun ve zor şartlar altında çalışılıyordu. Alkol su şişesinde odalara sokuluyordu. 5 litrelik su şişelerinde odalara alkol dağıtılıyordu. Bir bebek hayatını kaybetti, 6 bebeğin şimdi durumu iyi gibi görünüyor. Ancak ilerleyen süreçte kalıcı bir hasar olup olmadığı belli olacak.”