Manavgat Irmağı’nda teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü

07 Ağustos 2022 Pazar, 15:36

Tekneciler ve yurttaşlardan gelen ihbar üzerine Eski Hisar Mahallesi Kaledibi mevkiinde gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tekneleri konuşlandığı bölgede ırmak yüzeyinin siyaha büründüğünü gördü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde ırmağın yüzeyini kaplayan siyah maddenin yanık yağ olduğu ve yağmur suyu drenajından ırmağa döküldüğünü belirledi.

Sabah geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndükleri belirten tekneciler, hemen zabıta ve Sahil güvenliğe haber verdiklerini, teknelerin sudaki kısımlarının siyaha dönüştüğünü dile getirdiler.