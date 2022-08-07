Manavgat Irmağı’nda teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü
Manavgat Irmağı'nın Kaledibi mevkiinde teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü. Sahil Güvenlik ve Zabıta tarafından yapılan incelemede siyah maddenin yağmur drenajından geldiği belirlendi.
Tekneciler ve yurttaşlardan gelen ihbar üzerine Eski Hisar Mahallesi Kaledibi mevkiinde gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tekneleri konuşlandığı bölgede ırmak yüzeyinin siyaha büründüğünü gördü.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde ırmağın yüzeyini kaplayan siyah maddenin yanık yağ olduğu ve yağmur suyu drenajından ırmağa döküldüğünü belirledi.
Sabah geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndükleri belirten tekneciler, hemen zabıta ve Sahil güvenliğe haber verdiklerini, teknelerin sudaki kısımlarının siyaha dönüştüğünü dile getirdiler.
Video Haberler
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Harem selamlık plaj!