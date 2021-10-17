Manavgat yangınında ahırları ve ağaçları yanan çiftçi: "Devletten beş kuruş destek alamadım"
Manavgat yangınında 3 ahırı ile 100 zeytin ağacını kaybeden Ulukapı köyü sakinlerinden Ali Deniz, AFAD, Antalya Valiliği ve ilçe kaymakamlığı ve tarım müdürlüğüne defalarca başvurmasına rağmen yardım alamadığını öne sürerek, "Yangında 50 bin lira zararım oldu. Devletten beş kuruş alamadım" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve günlerce kontrol altına alınamayan orman yangınında 3 ahırını ve 100'e yakın zeytin ağacını kaybeden Ali Deniz, yardım alamamaktan şikayetçi.
Manavgat'ın Ulukapı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Ali Deniz, "Yangında 3 ahırım gitti. 100 zeytin ağacım yandı. Tavuklarım ve güvercinlerim telef oldu. 50 bin liralık zararım oldu. Yangın zamanı AFAD yetkilileri yardım edileceğini söyledi ancak aradan geçen zamanda gelen giden olmadı. Devletten beş kuruş alamadım" dedi.
"DİLEKÇE VERDİM, YANIT GELMEDİ"
Ali Deniz, Antalya Valiliği, Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü ve Manavgat Kaymakamlığı'na defalarca başvurduğunu, ancak yanıt alamadığını belirterek şunları söyledi:
"Yanan ahırlarımın içinde saman makinemden ev aletlerine kadar birçok eşyam vardı. Hepsi yandı, kül oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne defalarca gittim. Beni başlarından savdılar. AFAD yetkilileri yangın günü geldiklerine yardım yapılacağını söyledi. Ancak onlardan da ses çıkmadı. Her yere dilekçe verdim, henüz gelen bir yanıt bile yok. Çiftçilikle geçinemediğim için otelde çalışmaya başladım. Başka yerlere yardım yapıldığına şahit oldum. Neyin ayrımcılığı yapılıyor. Mağduriyetimin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyorum."
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