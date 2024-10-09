Manavgat’ta adliye önünde motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklete yaya geçidinden geçen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya Caddesi Manavgat Adliyesi önünde, kurye işi yapan Emirhan D’nin kullandığı 34 HAF 499 plakalı motosiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Tuncay T’nin kullandığı 06 EIK 988 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücülerinin yanı sıra 06 EIK 988 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Arif Y. yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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