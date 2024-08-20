Manavgat'ta 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:56

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:58

Feci kaza, dün saat 17.00 sıralarında D-400 karayolundaki Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı Üst Geçidi'nde meydana geldi.

Kadir Yağmahan'ın kullandığı 34 EM 3635 plakalı minibüs üst geçitte aniden durunca aynı istikamette ilerleyen Fahri Akıncı'nın kullandığı 06 EBF 733 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Kazanın ardından sırasıyla Yasin Arslan yönetimindeki 07 LTL 99 plakalı TIR ve çekici, Salih Barış Ulu idaresindeki 07 S 9267 plakalı kamyonet ve Zafer Ilıcalı'nın kullandığı 07 BPC 943 plakalı minibüs kazaya karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada çekiciye arkadan çarpan 07 S 9267 plakalı kamyonetin sürücüsü Salih Barış Ulu ve kamyonetteki Enes Çınar araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye kurtarma ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ulu ve Çınar, hastaneye götürüldü.

Kazada kamyonet sürücüsü Yağmahan, önünde duran 27 DU 067 plakalı araca çarptıktan sonra sürücüsünün yoluna devam ettiğini söyledi.

Polisin ulaştığı 27 DU 067 plakalı araç sürücüsü ise ifadesinde üst geçit çıkışında aracının arızalandığını ve durduğunu, çalıştıktan sonra da yoluna devam ettiğini, arkasından gelen aracın kendisine çarptığından haberi olmadığını anlattı.