Manavgat'ta orman yangını

26 Ekim 2021 Salı, 14:33

Manavgat'ta Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi.

1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti.

Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.