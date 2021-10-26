Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA
26 Ekim 2021 Salı, 14:33
Manavgat'ta orman yangını
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Manavgat'ta Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi.

1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti.

Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.


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