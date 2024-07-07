Mangal ateşi 3 bin dönüm araziye yayıldı

Yayınlanma: 07.07.2024 - 20:32

Güncelleme: 07.07.2024 - 20:32

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde bir bağ evinin bahçesinde yakılan mangal, büyük bir yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle mangal ateşinin anızlara sıçraması sonucu çıkan yangın, yaklaşık 3 bin dönümlük arazide tahribata yol açtı. Dağlık arazide bulunan mühimmat depolarının bulunduğu alana kadar ilerleyen alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, depolara ve ormanlık alana yakın arazilerdeki anızları muhtemel yangınlara karşı küreyerek tedbir aldı. Kırıkkale, Yahşihan ve Bahşılı Belediyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve MKE’nin itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Tamamen kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Bölgeye gelen Yangına sebep olan kişi yada kişiler hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.