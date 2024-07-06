Elazığ’da yangın: Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 22:51
Elazığ’da yangın: Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde yaşandı. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


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