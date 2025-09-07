'Manifest'i hedef alan Fulya Öztürk'e sosyal medyada tepki yağdı: 'Senin gibi içi boş gazeteci değiller en azından'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 17:12:00
Haber Merkezi
Müzik grubu Manifest'e açılan "teşhircilik" soruşturmasına sosyal medyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Manifest'i hedef gösteren isimlerden biri olan gazeteci Fulya Öztürk'e de sosyal medyadan tepki yağdı.

Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu haline gelen Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş sınırı olan konserini verdi.

Manifest'in bu konserdeki kıyafetleri ve dans şovları sosyal medyada konuşulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gösteriler nedeniyle Manifest'e “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattığı öğrenildi.

FULYA ÖZTÜRK, KONSERİ ‘KORKUNÇ’ BULMUŞ!

Sosyal medyadan soruşturmaya tepkiler yükselirken Gazeteci Fulya Öztürk ise Manifest'i 'korkunç' bulduğuna dair bir paylaşım yaptı.

İşte Fulya Öztürk’ün o paylaşımı…

Image

SOSYAL MEDYADA ÖZTÜRK’E TEPKİ

Kullanıcılardan ise Öztürk'e yorumlar eksik olmadı.

İşte o tepkilerden bazıları...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

İlgili Konular: #Soruşturma #Fulya Öztürk