Manifest konserinde gençler tek ses oldu: 'Hak, hukuk, adalet!'

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, ilk konserini LifePark İstanbul’da verdi. "Manifestival" adını taşıyan albümlerinin ardından aynı ismi verdikleri festivalin ilk gününde sahneye çıkan grup, binlerce hayranıyla buluştu.

28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve iki gün süreceği açıklanan Manifestival’in ilk gününde sahne alan Manifest, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 13 Haziran 2025’te yayımlanan albümlerindeki parçaları seslendiren grup, sahne enerjisi ve güçlü performansıyla dikkat çekti.

"HAK, HUKUK, ADALET!" SLOGANI GECEYE DAMGA VURDU

Grubun "Arıyo" adlı şarkısını söylediği sırada binlerce kişi, "Hak, hukuk, adalet!" sloganlarıyla şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada da viral olan bu anlar, konserin en çok konuşulan bölümü oldu.

TOP 50 LİSTESİNE HIZLI GİRİŞ

Manifestival albümündeki birçok şarkı, kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesi edinen grup, Türk pop müziğine yeni bir soluk getirdi.

6 GÜÇLÜ İSİMDEN OLUŞUYOR

Manifest grubunda Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Oktay ve Esin Bahat yer alıyor. Genç yaşlarına rağmen sahne hakimiyetleri ve sosyal mesajlar içeren şarkı sözleriyle dikkat çeken grup, kariyerine hızlı bir giriş yaptı.