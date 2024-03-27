Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün enfeksiyon sebebiyle hastaneye başvurdu

Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:44

Güncelleme: 27.03.2024 - 12:44

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tedavide bir ilaca karşı alerjik reaksiyon gösteren Başkan Ergün’ün gözlem amacıyla hastaneye yatışı yapılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi iyiye giden Başkan Ergün’ün gün içerisinde taburcu edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, 26 Mart 2024 Salı günü saat 18.00 civarında geçirmekte olduğu üst solunum yolu enfeksiyon nedeniyle kurumumuza başvurmuştur. Tedavi amacıyla kendisine başlanılan ilaçlardan birine karşı alerjik reaksiyon gelişmiştir. İlk müdahalesi hemen yapılan başkanımız sonrasına gözlem amacıyla hastanemize yatırılmıştır. Genel sağlık durumu normale dönen başkanımızın bugün şifa ile taburculuğu planlanmıştır” denildi.