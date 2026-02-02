Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden dijital dayanışma: 'Askıda Fatura' uygulaması hayata geçti

Geliştirdiği sosyal projeler ile vatandaşlara hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Alan el, veren eli görmeyecek” prensibiyle yeni bir proje olan “Askıda Fatura” uygulamasına başladı. Bu prensip ile yardım edenler kimin faturasını ödediğini, yardımı alanlar ise kimin destek verdiğini bilmeyecek.

Proje kapsamında sisteme “Askıda Fatura” ve “Askıda Öğrenci Kartı” olmak üzere iki ayrı modülün entegresi sağlandı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) iş birliğiyle su faturaları, MANULAŞ A.Ş. iş birliğiyle de öğrenci ulaşım kartı başvuruları sistem üzerinden alınacak.

“Üzüm” mobil uygulaması üzerinden de vatandaşlar Hizmetler altındaki “Askıda Fatura” modülü üzerinden “Fatura Bırak” ve “Fatura Öde” seçenekleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlgili birimler tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan MASKİ faturaları ile öğrenci kartı talepleri, dijital ortamda yayınlanarak dayanışmacı vatandaşların erişimine açılacak. Dijital ortamda erişime açılan bu başvurular sayesinde vatandaşlar, dilerlerse bir ailenin su faturasını ödeyebilecek, dilerlerse de bir öğrencinin ulaşım kartına bakiye yükleyerek destek olabilecek.

Vatandaşlar, sistem üzerindeki “Askıdaki Faturayı Öde” veya “Askıda Öğrenci Kartı” sekmeleri üzerinden faturalar için istedikleri tutar aralığını belirleyerek otomatik yönlendirme alabilecek ya da listeden bir başvuruyu seçerek ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar ayrıca öğrenci başvuruları arasından seçim yaparak bakiye yüklemesi de yapabilecek. Öğrenciler ve diğer ihtiyaç sahipleri ise başvurularının durumunu T.C. kimlik numarası ve MASKİ abone numarası ile sorgulayabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Askıda Fatura” ve “Askıda Öğrenci Kartı” uygulamalarıyla, yardımsever vatandaşların desteklerini kolaylaştırmayı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.