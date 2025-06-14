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Manisa'da feci kaza... Servis TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza... Servis TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

14.06.2025 10:05:00
Güncellenme:
DHA
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Manisa'da feci kaza... Servis TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Turgutlu ilçesinde, işçi servis minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında saat 00.45 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, yol kenarında park halindeki buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan 4’ü, sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.


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