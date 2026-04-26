Manisa’da Mesir Macunu coşkusu: Özgür Özel mesir saçtı

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 486.’si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin geleneksel Mesir Korteji yürüyüşü, Manisa Valiliği önünde Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen halk dansları topluluklarının gösterileriyle başladı.

Mehter marşları eşliğindeki yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP il ve ilçe örgütlerinden temsilciler, ilçe belediye başkanları, çeşitli ülkelerden delegasyonlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Manisa'nın tarihine atıfla Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan, nedimeleri ve mesir macununun mucidi Merkez Efendi dönem kostümleriyle tiyatrocular tarafından canlandırıldı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve festival için bestelenen şarkının seslendirilmesiyle kortej yürüyüşü coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Kortejin bittiği Sultan Camii ve külliyelerinden 10 ton mesir macunun saçıldı. Özgür Özel törende ilk önce mesir macunu attı, ardından Manisalılarla birlikte camiinin kubbesinden ve minaresinden atılan mesir macunlarından yakaladı.