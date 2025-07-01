Manisa'da orman yangını: Tahliye edilen mahalle sayısı arttı!

Akhisar’ın Karaköy Mahallesi’nde bir arıcının yaktığı ateş sonrası başlayan ve 4 gündür devam eden yangına, 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinası ve toplamda 713 personel ile müdahale ediliyor.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Daha önce tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl Mahallesi ve Mezrası, Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerine ek olarak, bugün itibarıyla Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahallelerinin tahliyesine başlandı.

Manisa Valiliğince yapılan açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Valiliğimizce yerel imkanların seferber edilmesiyle hızlı ve etkin bir şekilde devam etmektedir. Hava sıcaklıklarının artması ve bugün ilimizde kuvvetli rüzgâr etkili olacağından tüm vatandaşlarımızın yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.