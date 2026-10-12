Manisa'daki faciada yaralanan Süleyman Eryılmaz: 'Otobüs Akhisar'a dönemeyince yedek şoför geri gitmesini söyledi'

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Otobüste bulunan eşini kaybeden Süleyman Eryılmaz da yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

"SAPAĞI DÖNMEDİ, YEDEK ŞOFÖR DURDURDU"

Hastanedeki odasında kazanın nasıl yaşandığını anlatan Süleyman Eryılmaz, sabah saat 08.00’de Mustafakemalpaşa’dan otobüse bindiklerini, Susurluk’ta kahvaltı yaptıktan sonra yola devam ettiklerini söyledi. Eryılmaz, yolculuk sırasında şoför değişikliği yaşandığını ve Akhisar sapağına kadar para toplandığını belirtti.

Otobüsün Akhisar sapağını geçtikten sonra geri manevra yaptığını anlatan Eryılmaz, "Akhisar’a dönecekti, dönemedi. Ya bilmiyor ya unuttu. Bu sefer yedek şoför onu durdurdu. Durdurunca geri geri gitmesini söyledi. Geri geri gitti. O arada ne oldu bilmiyorum, arkadan gelen tır herhalde bize vurdu" dedi.

EŞİNİ KAZADA KAYBETTİ

Otobüste 22-23 numaralı koltuklarda, arka kapının yakınında oturduğunu anlatan Eryılmaz, eşinin cam tarafında bulunduğunu söyledi. Çarpmanın ardından otobüste yaşananları tam olarak hatırlamadığını belirten Eryılmaz, "Otobüs yan yatınca, nasıl oldu bilemiyorum. O arada hanım vefat etmiş. Beni almışlar, buraya hastaneye getirmişler. Benim bildiğim bu kadar" diye konuştu.

Kazanın ardından tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı